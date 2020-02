Chinezen geschokt over dood corona-arts: 'Iedereen rouwt'

De Chinese president Xi Jinping heeft over de virusuitbraak gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. "Trump wilde graag bellen met Xi om te horen wat er in China op dit moment gebeurt", zegt Den Daas. "Xi heeft hem op het hart gedrukt dat alles onder controle is, al is dat iets wat we in de praktijk nog niet zien."

Het dodental door het coronavirus in China is in een dag met 73 gestegen, naar 636. Er zijn ook meer dan 3000 nieuwe patiënten bijgekomen. Daarmee staat het totale aantal besmettingen nu op ruim 31.000 in China.

In Wuhan, waar de ziekte als eerste opdook, is inmiddels een tweede noodhospitaal gereed. Daar kunnen 1500 patiënten terecht. Eerder deze week was de bouw van een eerste ziekenhuis al afgerond.