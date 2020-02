Goede doelen niet blij met negatieve spaarrente

Goede doelen zijn bezorgd over de negatieve rente die de grote Nederlandse banken de komende tijd over spaargeld gaan rekenen. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Vanaf april betalen zakelijke klanten bij ING 0,5 procent rente over bedragen boven 1 miljoen euro en bij ABN Amro over bedragen boven de 2,5 miljoen. Bij Rabobank betalen zakelijke klanten rente over bedragen boven de 12,5 miljoen. Hoeveel precies is onbekend.

'Onwenselijk'

"Wij vinden dit een zeer onwenselijke ontwikkeling omdat goede doelen het gedoneerde geld willen besteden aan het maatschappelijke doel waar het voor gegeven is", zegt Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland.

"Goede doelen gaan heel zorgvuldig om met het geld dat zij ontvangen. Er zit vaak enige tijd tussen het ontvangen van geld en de besteding ervan. Ook zijn er organisaties die grote bedragen direct beschikbaar moeten hebben om bijvoorbeeld snel hulp te kunnen bieden bij een ramp."

Een van die organisaties is het Rode Kruis. Dat had in 2018 zo'n 89 miljoen in kas, zegt het FD. Het Rode Kruis gebruikt voor doneeracties altijd ING-bankrekeningnummers. Als dat hele bedrag van 89 miljoen op een rekening van ING zou staan, zou het Rode Kruis jaarlijks 440.000 euro kwijt zijn aan rentebetalingen.

Spreiden

De goede doelen kijken naar mogelijkheden om de negatieve rente deels te ontlopen, bijvoorbeeld door de tegoeden te spreiden over meer banken,zegt Margreet Plug.

De Rabobank zegt in een reactie dat goede doelen niet per se evenveel rente hoeven te betalen als bedrijven. "Gezien het maatschappelijke karakter van goede doelen en ook ons eigen maatschappelijke karakter, kunnen ruimhartiger afspraken gemaakt worden", zegt een woordvoerder. "Specifieke afspraken worden uiteraard gemaakt tussen bank en klant, dat is informatie die we niet met media delen."

ING zegt geen uitzondering te kunnen maken voor goede doelen. "We willen met klanten met grote tegoeden wel kijken naar andere mogelijkheden, of ze iets anders kunnen doen met hun geld."

De bank zegt dat de negatieve rente geldt voor klanten met meer dan een miljoen per rekening. Een goed doel zou dus voor elke miljoen een aparte rekening kunnen openen, om zo de negatieve rente te ontlopen.