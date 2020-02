Hoogbejaarde man komt om bij brand in Voorschoten

Bij een brand in een huis in Voorschoten in Zuid-Holland is vannacht de bewoner om het leven gekomen. De brandweer ontdekte de man toen brandweerlieden het brandende rijtjeshuis binnen wisten te gaan.

Het slachtoffer zou 96 of 97 jaar oud zijn. De man woonde alleen in de woning, meldt de politie. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.

De woning is volgens de politie behoorlijk beschadigd, maar de huizen eromheen zijn gespaard gebleven.

De bewoners daarvan hoefden niet te worden geëvacueerd, zegt de brandweer tegen Omroep West.