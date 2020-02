Dodental Corona-virus loopt in China verder op, nu meer dan 600

In China is het dodental door het nieuwe coronavirus in een dag met 73 gestegen naar 636. Er zijn ook meer dan drieduizend nieuwe patiënten bijgekomen waardoor het totale aantal besmetten in China nu ruim 31.000 is. Het jongste slachtoffer is een pasgeboren baby van anderhalve dag oud.

De Japanse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat op het cruiseschip dat voor de Japanse kust bij Yokohama in quarantaine is geplaatst 41 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Eerder werd al vastgesteld dat twintig mensen ziek waren geworden. Zij zijn al van het schip gehaald en naar ziekenhuizen gebracht.

Quarantaine duurt voort

Aan boord van het cruiseschip zijn 3700 mensen, onder wie drie Nederlanders. De 2666 passagiers en 1045 bemanningsleden moeten zeker nog tot 19 februari aan boord blijven. Ook voor de kust van Hongkong ligt een cruiseschip dat veertien dagen in quarantaine moet blijven.

In Wuhan, de besmettingshaard van de ziekte, is een tweede noodhospitaal gereed gemaakt. Daar kunnen 1500 patiënten worden opgenomen. Eerder deze week was de bouw van een eerste ziekenhuis al afgerond.