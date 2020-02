Recordaantal bedrijven opgericht

Nog nooit zijn er in Nederland zoveel bedrijven opgericht als in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er kwamen in een jaar tijd 207.000 bedrijven bij en dat zijn er 23.000 meer dan in 2018 werden opgericht, terwijl er toen ook al sprake was van een record.

De meeste oprichtingen werden gedaan in de specialistische zakelijke dienstverlening, gevolgd door de handel en de bouw. Ook verdubbelde het aantal opgerichte webwinkels bijna in een jaar tijd.

Er werden vorig jaar ook meer bedrijven opgeheven dan in 2018, maar het CBS zegt dat per saldo het aantal bedrijven is gegroeid. Op 1 januari 2020 waren er 1,85 miljoen bedrijven in Nederland. Twee derde daarvan is een eenmanszaak.