Dieren naar hoger gelegen gebieden om hoogwater, code geel voor de Rijn

Natuurbeheerders als Staatsbosbeheer halen kuddes runderen en paarden weg uit de uiterwaarden van de grote rivieren. Dat is nodig omdat de waterstand in de Rijn, de Waal en de IJssel de komende twee dagen sterk stijgt.

Uiterwaarden, de gebieden tussen dijken en rivieren in, zullen door het stijgende water onderlopen. "Daarvoor zijn ze ook bedoeld: om de rivieren de ruimte te geven", zegt een woordvoerder van het Waterschap Rivierenland. "We laten de uiterwaarden gecontroleerd vollopen." Volgens Omroep Gelderland worden grazers in gebieden die onderlopen vandaag weggehaald. Boswachters houden in de gaten of er geen dieren in nood komen.

Zaterdagochtend geldt 'code geel' voor de Rijn. Dat komt eens in de twee à drie jaar voor, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Mensen die in de uiterwaarden wonen, werken en recreëren worden door Rijkswaterstaat gewaarschuwd voor de verhoogde waterstand en voor de uiterwaarden die onderstromen. Code geel gold eerder deze week al voor de Maas.

14 meter boven NAP

Hulpdiensten hebben bij de Waal bij Nijmegen naar daklozen gezocht die daar bivakkeren. Ze vonden er één. Hij kreeg het advies om te vertrekken en kreeg een opvangplaats aangeboden, zegt een politiewoordvoerder.

De waterstand stijgt door neerslag van de afgelopen tijd. Ook door neerslag of gesmolten sneeuw in Duitsland en Zwitserland is de waterstand bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkort, gestegen.

Begin vorige week was de waterstand bij Lobith nog 8 meter boven NAP. Dat zal nog oplopen tot bijna 14 meter en dan afnemen tot ongeveer 12 meter.

Klimaatveranderingen

Het waterpeil wordt goed gecontroleerd. Om een goed beeld te krijgen van de situatie vliegt Waterschap Aa en Maas vandaag met een vliegtuig over de Maas.

De vlucht is een belangrijke bron van informatie, zegt een woordvoerder van dat waterschap tegen Omroep Brabant. "Om te kijken hoe het er nu voor staat maar ook voor de plannen die we de komende tijd gaan uitvoeren rond de Maas. Het blijft belangrijk om de dijk te onderhouden, in stand te houden en ook te versterken met het oog op de klimaatveranderingen."

Waterschap Rivierenland maakt zich helemaal geen zorgen om de hogere waterstand, zegt de woordvoerder. "Het is niet heel spannend. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we het hier goed geregeld hebben. Wij slapen er in ieder geval geen minuut minder om." Ze raadt mensen aan de komende dagen eropuit te gaan. "De rivier neemt de ruimte en dat is prachtig om te zien. Dat is hoe de natuur werkt."

Een paar dagen geleden werd bekendgemaakt dat in Limburg ook maatregelen zijn genomen om de grote hoeveelheid water. Het Waterschap Limburg plaatste pompen.