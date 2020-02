China verlaagt deel van importheffingen op Amerikaanse goederen

China verlaagt importheffingen op 1717 producten uit de Verenigde Staten. Het Chinese ministerie van Financiën doet dat naar eigen zeggen om een gezonde en stabiele ontwikkeling van de handelsrelatie tussen China en Amerika te bevorderen.

Goederen die voorheen met 10 procent werden belast, worden vanaf volgende vrijdag met 5 procent belast. Producten die voorheen een importheffing van 5 procent hadden, krijgen vanaf dan een heffing van 2,5 procent.

Akkoord

De Verenigde Staten en China hebben elkaar sinds 2018 voor miljarden aan heffingen opgelegd, maar beide landen kwamen vorige maand tot een akkoord. Dat was de eerste stap richting de beëindiging van de bijna twee jaar durende handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Een van de afspraken in dat akkoord is dat China de komende twee jaar voor 200 miljard dollar producten uit de VS koopt, vooral landbouwproducten, energie, machines, auto's en vliegtuigen.