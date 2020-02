Chinese matrozen vast in Amsterdamse haven vanwege coronavirus

De bemanningsleden van een Chinees schip zitten al dagen vast op een schip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Ze kunnen niet terug naar China vanwege het coronavirus.

Om diezelfde reden kunnen ze ook niet afgelost worden door een nieuwe ploeg uit China. Het schip moet verplicht bemand blijven, dus ze mogen er niet vanaf.

De bemanningsleden vertrokken tien maanden geleden uit China, dus ruim voordat het coronavirus uitbrak. "Er zijn al 20.000 mensen ziek, ik maak mij erg zorgen om mijn familie. En ik mis ze heel erg", zegt bemanningslid Pei yun Zhoe tegen NH Nieuws en AT5.

Rusland

Het lot van de bemanning is nog onzeker. Waarschijnlijk moeten de mannen nu eerst naar Rusland. Havendominee Leon Rasser bezoekt hen geregeld om ze een hart onder de riem te steken. Ze blijven nu eigenlijk te lang op zee, zegt hij. "Ze gaan nu over het wettelijk maximum heen. De vakbond is dat nu aan het uitzoeken."

De bemanningsleden worden ondertussen opgevrolijkt met simkaarten die de dominee hun heeft gegeven zodat ze hun familie thuis kunnen bereiken.