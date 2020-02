Doden en gewonden bij ongeluk met hogesnelheidslijn in Noord-Italië

In het noorden van Italië zijn zeker twee mensen omgekomen bij een botsing tussen een hogesnelheidstrein en een goederentrein. Het gaat om een machinist en een andere medewerker van een spoorwegmaatschappij. Onduidelijk is in welke van de twee treinen ze zaten.

Het ongeluk kwam door een ontsporing van de hogesnelheidstrein. Die was om 05.10 uur uit Milaan vertrokken voor een rit naar onder meer Rome en Napels. Omdat het een vroege trein was, waren er maar weinig mensen aan boord.

Een kwartier na vertrek ontspoorde de trein ten zuiden van de stad Lodi door onbekende oorzaak en raakte de goederentrein. Hij reed op dat moment 180 kilometer per uur.

Behalve twee doden zijn er zeker 27 gewonden. Twee van hen zijn er slecht aan toe.