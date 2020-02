Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldumping

De top van Rijkswaterstaat heeft ondanks bezwaren van lagere ambtenaren een vergunning verleend aan een Amsterdams bedrijf om 100.000 ton granuliet te storten in een natuurplas in Gelderland. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla.

Granuliet is een zandachtig restproduct dat ontstaat bij het breken, wassen en zeven van granietbrokken ten behoeve van de wegenbouw. Deskundigen zeggen tegen het BNNVARA-programma dat het gaat om afval, dat schadelijk is voor het milieu. Rijkswaterstaat stelt in een reactie dat alles in orde is omdat granuliet gewoon grond is.

Het bedrijf Bontrup zit op zijn terrein in het Westelijk Havengebied van Amsterdam opgescheept met grote bergen granuliet. Het wil ervanaf omdat het de productie in gevaar brengt van steenslag, nodig als de ondergrond van zoab-snelwegen.

Medio september diende het bedrijf bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een aanvraag in om het granuliet te mogen storten in de uitgegraven uiterwaarden van de Maas bij Dreumel. Per dag gaat het om zo'n 3500 ton. Tot twee keer toe werd geen vergunning verleend vanwege de risico's voor het milieu.

Zijlstra

Bontrup schakelde vervolgens oud-politicus Halbe Zijlstra in, tegenwoordig topman bij bouwbedrijf VolkerWessels. Hij bracht Bontrup in contact met de top van Rijkswaterstaat.

Volgens Zembla resulteerde dat erin dat directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat de afdeling Zuid-Nederland sommeerde om de aanvraag te honereren. Binnen 24 uur was de vergunning geregeld, zij het onder protest.

'Dit komt in de buurt van een ambtsmisdrijf'

Milieuchemicus Joop Harmsen twijfelt niet over de status van granuliet. Volgens hem is het geen grond (wat wel gestort zou mogen worden) maar afval, ongeschikt om in een plas te lozen onder het argument dat je de ecologie ermee verbetert.

Oud-milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld acht het opzettelijk storten van afval door Bontrup in strijd met de Wet Bodembescherming en noemt het een economisch delict met een maximumstraf van zes jaar gevangenis. Volgens hem had de top van Rijkswaterstaat de eigen ambtenaren niet mogen overrulen.

Forensisch onderzoeker Ton Diepeveen vindt dat het ingrijpen door topvrouw Blom "in de buurt komt van een ambtsmisdrijf". Hij vindt dat de rijksrecherche ernaar moet kijken.

Reactie

In een schriftelijke reactie aan Zembla houdt Bontrup vol dat granuliet een grondsoort is en dat het beschikt over een geldig certificaat.

Ook de bestuursstaf van Rijkswaterstaat zegt in een reactie tegen de NOS dat granuliet al sinds 2009 als grond wordt beschouwd. Uit diverse laboratoriumstudies zou blijken dat het veilig gebruikt kan worden.

In dit geval is aan alle eisen voldaan van de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit. Er zijn volgens Rijkswaterstaat dus "geen overtuigende argumenten om granuliet niet als grond te accepteren."

500.000 ton

Bontrup heeft de stortingsaanvraag inmiddels verhoogd naar 500.000 ton. De ambtenaren in Zuid-Nederland hebben geweigerd daar hun handtekening onder te zetten, meldt Zembla.