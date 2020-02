Debat over Afghanistan-missie: hoe rooskleurig werd het ons voorgesteld?

Voor de trainingsmissie naar het relatief rustige Kunduz was er de missie naar Uruzgan van 2006-2010. Daar werd stevig gevochten, ook door de Nederlanders. In tegenstelling tot de Kunduz-missie was daarvoor ook mandaat.

"Voor deelname in Uruzgan was er een concrete beloning: we mochten destijds aanschuiven bij de G20", stelt Bijkerk. "Dat werd heel belangrijk gevonden in politiek Den Haag."

Maar zo werd de Nederlandse deelname destijds niet 'verkocht', zegt de historicus. "Wij hebben geen traditie om er al te open voor uit te komen dat we het ook doen voor invloed en aanzien. Wij zeggen liever dat we graag goed willen doen in den vreemde, dat we vooral om ethische redenen ergens naartoe gaan. De machtspolitieke component blijft meer verholen."