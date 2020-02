Zeeman roept speelgoedslijm terug wegens gevaar voor vruchtbaarheid

De Europese Commissie plaatste de slijm vorige week op de lijst van verboden producten. De slijm is volgens de NVWA al in december uit de schappen gehaald. Consumenten worden sinds gisteren via de site van de winkelketen gewaarschuwd voor de gevaren van het product.

Er ligt vaker speelgoedslijm in de winkels die volgens de Europese normen niet is toegestaan. De Consumentenbond testte eind 2018 tien soorten speelgoedslijm. Bij drie producten werd ook te hoge concentratie boor gemeten. Ook bij testen in Groot-Brittannië, Italië, Duitsland en Spanje werden er te hoge concentraties boor in speelgoedslijm gemeten.