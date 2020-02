Meer corona-besmettingen op cruise Japan

Het aantal besmettingen met de recente longziekte wereldwijd is het laatste etmaal fors toegenomen, meldt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In totaal zijn er nu 28.018 mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 563.

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft in Genève de internationale gemeenschap opgeroepen om 675 miljoen dollar te investeren om verspreiding van het virus tegen te gaan.