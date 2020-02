Hollywood-icoon Kirk Douglas overleden (103)

Hollywood-acteur Kirk Douglas is overleden. Dat heeft zijn zoon en acteur Michael Douglas bekendgemaakt.

Douglas speelde in meer dan 90 films, maar werd vooral bekend door zijn rollen in Kubricks films Spartacus (1960) en Paths Of Glory (1957), een anti-oorlogsfilm over de Eerste Wereldoorlog. Hij speelde zeven keer in een film naast Burt Lancaster met wie hij een bijzondere chemie had.

Drie keer kreeg hij een Oscarnominatie voor beste acteur, maar de daadwerkelijke prijs kreeg hij nooit. Wel werd hij in 1996 onderscheiden met een Oscar voor zijn hele carrière. Ook won hij een Golden Globe voor zijn vertolking van Vincent van Gogh in de film Lust for Life (1956).

Kirk Douglas was een van de laatste nog levende acteurs van het klassieke Hollywood-tijdperk. Hij was een overlever. Als kind van een Joodse voddeman groeide hij op in bittere armoede, maar wist het toch tot acteur te schoppen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij meerdere malen gewond. Hij overleefde ternauwernood een helikopterongeluk en werd getroffen door een zware beroerte, maar werd toch nog 103 jaar oud.