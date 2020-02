Zweedse integratie 2.0: een hoofddoekverbod op school

Discussies over een hoofddoekverbod waren tot voor kort onmogelijk in Zweden. Maar in het plaatsje Skurup in Zuidoost-Zweden, wil een meerderheid van het gemeentebestuur zo snel mogelijk een hoofddoekverbod op scholen invoeren. Het is een gevolg van de grote politieke verschuivingen in het land: de rechts-populistische Zweden-Democraten, jarenlang geboycot door rest van de politieke partijen, is nu volgens peilingen de grootste in het land.

De rector op de Prästamosseskolan, een basisschool voor kinderen van 6 t/m 16 jaar, is duidelijk gefrustreerd. Het hoofddoekverbod is nog niet wettelijk ingevoerd, maar heeft volgens de rector nu al schadelijke gevolgen. "Het leidt tot confrontatie", aldus Mattias Liedholm.

"Moslimleerlingen op school voelen dat ze eruit worden gepikt en als probleem worden gezien. We hebben ook moslimmeisjes die nu opeens als verzet een hoofddoek gaan dragen. En we horen moslimleerlingen denigrerend over Joden praten."Die problemen waren er eerder niet, zegt de rector.

Bekijk hier de reportage van Rolien Créton: