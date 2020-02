Noodlijdende kraamzorgorganisatie vraagt om nog een maand hulp bij loonbetaling

Zorg in Nederland, de grootste kraamzorgaanbieder van Nederland, heeft bij de zorgverzekeraars opnieuw gevraagd om voorschotten. Nu om de lonen van het personeel in februari uit te kunnen betalen.

Het noodlijdende bedrijf, dat opereert onder de namen ZiNkraamzorg en Kraamvogel, kreeg vorige week al voorschotten van de verzekeraars om de lonen voor januari te betalen. Bij Zorg in Nederland werken zo'n 1200 mensen en er worden zo'n 1600 gezinnen per maand ondersteund.

De verzekeraars beslissen later of ze weer een voorschot geven. Volgens Zorg in Nederland-bestuurder Paul Hulst werd er door de verzekeraar "welwillend meegedacht" tijdens een overleg vandaag.

Geschiedenis

Volgens Hulst zijn de problemen van het bedrijf onder de vorige eigenaar begonnen. "Over afgelopen jaar hadden we een ziekteverzuim van 11,5 procent, dat houdt geen enkele organisatie lang vol."

Het hoge ziekteverzuim kwam volgens Hulst doordat er onmogelijke dingen van de medewerkers werden gevraagd. "Dubbele of zelfs driedubbele diensten. Dat gaat een tijdje goed, want het personeel is heel gepassioneerd. Maar dat houd je op de lange termijn niet vol."

Ook waren er problemen met een nieuw elektronisch patiëntendossier. En bezuinigingen, zoals het ontslaan van personeel, kosten veel geld. Hulst nam vorig jaar het bedrijf over met als doel het weer gezond te maken, "maar de tijd haalt mij nu in", zegt Hulst.