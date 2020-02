10.000 kilo aan asbestplaten gedumpt in weiland Brabant

De politie heeft 10.000 kilo aan gedumpte asbestplaten gevonden in een weiland in Waspik in Brabant. Het spul is in opdracht van de gemeente opgehaald. De platen werden vorige week al gevonden, maar de politie heeft dat vandaag pas bekendgemaakt.

Een voorbijganger zag de platen liggen. Ze zaten in een grote zak. Agenten hebben daarna naar de vondst gekeken en uiteindelijk bleek het om asbest te gaan.

Er is een onderzoek gestart naar degene die het asbest heeft achtergelaten. De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien dat het materiaal werd neergelegd, meldt Omroep Brabant.