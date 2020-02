Franse scholiere (16) heeft politiebescherming na kritiek op islam

In Frankrijk heeft een 16-jarige scholiere politiebescherming omdat ze de islam heeft bekritiseerd. In een filmpje op Instagram zei ze dat de islam een religie van haat is.

Vlak daarvoor had ze in een ander filmpje de avances van een moslim afgewezen. Mila is lesbisch. Ze werd daarop beschimpt vanwege haar seksuele geaardheid en uitgemaakt voor racist. "Ik ben niet racistisch. Je kunt niet racistisch zijn tegenover een religie. Jullie god, ik steek een vinger in zijn kont. Bedankt, tot ziens!", zei ze.

Na de beledigingen kwamen bedreigingen: op sociale media werden haar adres en school bekendgemaakt. Er werd gedreigd om haar te verkrachten, zuur in haar gezicht te gooien en haar levend te begraven.

Mila wordt nu door de politie bewaakt. Ze gaat niet meer naar school en is gestopt op Instagram.

Felle discussies

De scholiere heeft op de Franse televisie gezegd dat ze niemand wilde beledigen, maar ze blijft achter haar opmerking staan dat de islam een religie van haat is.

In Frankrijk leidt de zaak tot felle discussies. Sympathisanten van Mila vinden dat ze mag zeggen wat ze wil, tegenstanders zeggen dat ze moslims heeft beledigd.

De politie is bezig met een onderzoek. Er wordt gekeken of Mila zich schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien en ook wordt onderzoek gedaan naar de mensen die haar online hebben bedreigd.