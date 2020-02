Atleet Roelf B. betuigt spijt van drugsverkoop op muziekfestival Sziget

De Nederlandse atleet Roelf B., die vorige zomer met een vriend werd opgepakt voor drugshandel in Hongarije, heeft spijt betuigd. Hij schrijft aan het Hongaarse Openbaar Ministerie dat hij een "gigantische fout" heeft gemaakt. Dat schrijft de Volkskrant, die de verklaring heeft ingezien. Vandaag beslist het OM of het voorarrest van beide mannen wordt verlengd.

Roelf B. (22) werd begin augustus samen met zijn schoolvriend Gert-Jan N. gearresteerd met onder meer joints en ruim 2700 xtc-pillen in bezit. De twee verkochten de drugs vanuit hun tent op het muziekfestival Sziget, op een eiland in de Donau in Boedapest. Ook hadden ze bestellijsten bij zich en werd in hun auto later nog 17 kilo drugs gevonden, met een straatwaarde van zo'n 300.000 euro.

Op zoek naar avontuur

In de verklaring zegt B. dat N. het plan had bedacht en dat hij hem wilde helpen en dat hij op zoek was naar avontuur om te kunnen ontsnappen aan het monotone leven als topsporter. "Naïef en dom, ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen." Ook zegt hij dat hij zelf geen drugs heeft ingekocht en "niet de eerste stappen nam tot illegale handel".

De Hongaarse advocaat van Gert-Jan N. zegt tegen de krant dat hij de verklaring niet kent, maar dat hij geen grote verschillen ziet tussen beide zaken. Ook zou het voor de strafmaat in Hongarije niet uitmaken wie het plan bedacht. Op drugsbezit en -handel staan in Hongarije lange gevangenisstraffen.

Volgens de advocaat van B. is de verklaring geen schuldbekentenis. Er is nog geen tenlastelegging en dus is nog niet precies bekend waarvan B. wordt verdacht. De zaak komt waarschijnlijk volgende maand voor de rechter. B. hoopt met zijn verklaring op strafvermindering.

De advocaat van N. zegt tegen de krant dat ook zijn cliënt een verklaring heeft afgelegd. Over de inhoud wil hij niets zeggen. Wel heeft N. zijn excuses aangeboden voor de problemen die hij heeft veroorzaakt.