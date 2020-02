Zeker tien passagiers Japans cruiseschip besmet met coronavirus

Op een Japans cruiseschip zijn zeker tien passagiers besmet geraakt met het coronavirus. Ze zijn naar ziekenhuizen gebracht, meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid. Het schip ligt nu in de haven van Yokohama.

Afgelopen weekend werden de passagiers in quarantaine geplaatst, nadat zaterdag bij een man van 80 in Hongkong het virus was vastgesteld. Hij was op 20 januari in Yokohama aan boord gekomen van de Diamond Princess en heeft het schip na vijf dagen in Hongkong weer verlaten.

Medici zijn sinds maandag bezig met het controleren van de gezondheidstoestand van de passagiers en de bemanning. Er wordt rekening mee gehouden dat het aantal besmettingen aan boord nog stijgt. Volgens de Japanse minister van Volksgezondheid zijn tot nu toe 31 uitslagen bekend van 273 geteste personen. Aan boord van het schip zijn in totaal 3700 mensen.

In Japan zijn nu zeker 33 mensen besmet met het coronavirus, dat is het hoogste aantal ziektegevallen buiten China. In dat land zijn inmiddels meer dan 24.000 besmettingen geteld. In de provincie Hubei zijn gisteren nog eens 65 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat brengt het aantal doden in China op zeker 490.