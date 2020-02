Disney+ groeit hard, mede dankzij Baby Yoda

Disney+, de streamingdienst van Disney, heeft in drie maanden tijd bijna 29 miljoen betalende abonnees gekregen. Daarmee is het Amerikaanse mediabedrijf op koers om het doel van 60 tot 90 miljoen abonnees voor 2024 te halen.

Wel daalde de winst van Disney in het laatste kwartaal van 2019 met 23 procent. Dat werd al verwacht, omdat het duur is om een streamingservice op te zetten.

Disney wil zich net als concurrent Netflix onderscheiden door originele series aan te bieden via zijn platform. De eerste daarvan, Star Wars-spin-off The Mandalorian, deed het volgens topman Bob Iger goed.

Met name het karakter Baby Yoda, dat eigenlijk The Child heet, is erg populair. Naar verwachting haalt Disney de komende maanden veel geld op met de verkoop van merchandise van het volgens velen schattige wezen.

Star Wars in de toekomst

Iger zei dat de toekomst van Star Wars vooral in series zal liggen. Het tweede seizoen van The Mandalorian komt in oktober uit en er is ook een show in de maak over jedi Obi-Wan Kenobi. De volgende film staat pas voor na 2022 op de rol.

Disney+ is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. De komende twee jaar wordt de dienst verder uitgebreid en komen ook de rest van Europa, India en Latijns-Amerika aan de beurt.

Ook Netflix doet het goed. Die streamingdienst kreeg er in het vorige kwartaal wereldwijd bijna 9 miljoen abonnees bij. Netflix wordt aangeboden in meer dan 190 landen.