Dijkwachten lopen controles in Limburg vanwege hoogwater Maas

De Maas heeft heel wat water te verstouwen en daarom zijn in Limburg maatregelen genomen. De afgelopen dagen heeft het flink geregend in het stroomgebied van de Maas, vooral in Noord-Frankrijk en de Belgische Ardennen. Al dat regenwater moet via de rivier worden afgevoerd.

Rijkswaterstaat verwacht morgenochtend bij Maastricht de hoogste piek, van ongeveer 1800 kuub water per seconde. Ter vergelijking: normaal is dat zo'n 200 kuub per seconde

Keersluis Limmel voor eerst dicht

Uit voorzorg heeft het Waterschap Limburg pompen geplaatst. Daarvan zijn er nu drie in gebruik genomen bij beken die in verbinding staan met de Maas.