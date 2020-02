Pelican Island tien jaar na olieramp hersteld, 'een geweldig moment'

Het is bijna tien jaar geleden dat het olieplatform Deepwater Horizon ontplofte in de Golf van Mexico. Een van de grootste slachtoffers van de olievervuiling werd een eiland in de buurt van New Orleans: Queen Bess Island, dat toch al langzaam verdween in zee.

Het eiland is een van de weinige plekken waar bruine pelikanen hun nesten maken. Pakweg duizend vogels gingen dood bij de olieramp, een groot deel van het eiland werd onleefbaar voor pelikanen.

Maar nu is het tij gekeerd, het eiland is officieel als hersteld verklaard: