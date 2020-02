Voor het eerst een plek voor mannelijke slachtoffers seksuele uitbuiting

In Eindhoven is een inloophuis geopend waar jongens en mannen terechtkunnen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Het is de eerste locatie in Nederland die zich speciaal richt op mannen.

Aanleiding voor het openen van het inloophuis is een onderzoek over jongensprostitutie in en rond de stad. Uit dat onderzoek bleek dat er in 2018 in de regio Eindhoven zo'n zeventig mannen werkten in de prostitutie. Het merendeel, bijna zestig, was minderjarig. Vaak deden ze het werk niet vrijwillig.

Abdullah kan erover meepraten. Hij zat jarenlang gedwongen in de prostitutie en is blij met het inloophuis: