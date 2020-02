Zowel asielzoekers als bewoners Lesbos protesteren tegen chaos in kamp

Asielzoekers op het Griekse eiland Lesbos hebben voor de tweede dag achtereen geprotesteerd tegen de sterk verslechterde leefomstandigheden in het overvolle migrantenkamp Moria. Gisteren wilden ze naar de hoofdstad optrekken, maar werden ze uit elkaar gedreven door politie met traangas. Zij eisen dat de asielprocedures sneller worden afgehandeld en willen vooral snel van het eiland af.

Hulpverleners beschrijven de leefomstandigheden in Moria als verschrikkelijk. Er leven zeker 19.000 vluchtelingen en migranten in en rond het kamp, terwijl er ruimte is voor krap 3000 mensen. Ze hopen daar asiel te krijgen en vervolgens door te reizen naar andere EU-landen.

Het vorig jaar sterk verhoogde aantal arriverende migranten en de enorme achterstand in de verwerking van asielaanvragen leiden ertoe dat duizenden mensen vastzitten op de Griekse eilanden.

Eilandbewoners protesteren ook

De situatie leidt tot spanningen met de bewoners van het naburige, gelijknamige dorp Moria en de rest van het eiland. Na het uit de hand gelopen protest van de migranten van gisteren zijn de Griekse eilandbewoners naar de burgemeester van Lesbos en de gouverneur gestapt. Zij roepen de autoriteiten op om de vluchtelingen over te dragen aan het vasteland en de asielprocedure te versnellen. De gouverneur wil een noodtoestand uitroepen voor Lesbos, en ook voor Samos en Chios, waar vluchtelingen en migranten eveneens in overvolle kampen zitten.

Griekenland wil de situatie in de kampen aanpakken door het proces van asielaanvragen te versnellen, asielzoekers met een afgewezen aanvraag sneller terug te sturen naar Turkije - vanwaar ze naar Lesbos kwamen - en nieuwkomers te weren. Het doel is om binnen de komende drie maanden het aantal mensen dat wordt teruggestuurd te verhogen naar 200 per week. Dat zou een enorme stijging zijn: in heel 2019 zijn 391 mensen uitgezet en de afgelopen maand waren dit er 85.