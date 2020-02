Franse OM onderzoekt seksueel misbruik in kunstschaatsen

We waren bang

In een interview met een Frans tv-station zei Abitbol opgelucht te zijn dat haar beschuldiging een vervolg krijgt. Op de vraag waarom ze er nu pas mee komt, antwoordde ze dat ze niet eerder de moed had om haar mond open te doen.

"We waren bang. We durfden niets te zeggen over iemand die zo veel macht over je had. We schaamden ons. Maar tegenwoordig wordt er wel naar vrouwen geluisterd." Ze riep andere slachtoffers op contact met haar op te nemen.

Volgens L'Équipe worden ook twee andere schaatscoaches van seksueel misbruik beschuldigd.