Eindhovense studenten betalen met onderhuidse chip

Niet meer betalen met je pinpas, maar met een chip in je hand. Dat gebeurt in een experiment waaraan zes studenten en een docent van de Fontys Hogeschool in Eindhoven meedoen. Ruim twee maanden geleden lieten ze een chip plaatsen.

De 24-jarige IJsbrand Geutjes heeft een staafje van 12 millimeter lang onder zijn huid. Hij kan er mee betalen en zijn kluisje op school openen. "Ik liet mijn portemonnee vaak in mijn jaszak zitten. Dat kan nu niet meer. Ik kan mijn hand niet laten liggen", vertelt hij aan Omroep Brabant.

IJsbrand helpt samen met de andere studenten mee bij het verder ontwikkelen van de chip. Ze zorgen ervoor dat er steeds meer mee kan. De 21-jarige Sam Mensink wil er in de toekomst ook mee kunnen inloggen op social media. "Als je bijvoorbeeld je wachtwoord van Facebook bent vergeten, willen we dat je je hand op een scanner legt en zo inlogt", vertelt hij.

Veiligheid

Over de beveiliging van de chip en de privacy wordt nog nagedacht. "Bij mij ligt de grens bij constant in de gaten gehouden worden. Dat mensen elk moment van de dag kunnen zien waar je bent", zegt Sam. "Nu kan dat niet, omdat de chip pas werkt als je hem bij een apparaat houdt."

Volgens Sam loopt iedereen over vijftien jaar rond met zo'n chip. "Je voelt er niks van. Ik vind het wel grappig om hier de eerste in te zijn. Nu ben je een van de weinigen, maar straks zeggen we: 'Oh, jij hebt 'm ook'."