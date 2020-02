KLM-personeel is getwijfel kabinet over Schiphol zat

De ondernemingsraad van KLM heeft in de Tweede Kamer namens de 36.000 werknemers aangedrongen op een politiek besluit over Schiphol. Het KLM-personeel is de besluiteloosheid van het kabinet zat.

'Geen rapporten maar daden!' staat er in de petitie. Het uitstellen van een besluit over de groei van Schiphol is slecht voor de werkgelegenheid, zegt het personeel. Schiphol moet naar 540.000 vliegbewegingen, en vliegveld Lelystad moet open, vinden ze.

Uitgesteld

"De Tweede Kamer is enorm druk bezig met rapporten opstellen en allerlei zaken uitzoeken", zegt Dario Fucci van de ondernemingsraad. "Zo wordt een besluit elke keer uitgesteld en dat is schadelijk voor de KLM."

De medewerkers hebben begrip voor de discussie over stikstof en CO2 en de gevolgen voor de toekomst van de luchtvaart.

Maar zij vinden dat "duurzame groei" mogelijk moet zijn: