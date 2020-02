EU-buitenlandchef Borrell veroordeelt annexaties in Trumps vredesplan

De Europese Unie zal zich niet neerleggen bij een annexatie van de Westelijke Jordaanoever door Israël. EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt in een statement dat hij kernelementen van het Amerikaanse vredesplan van vorige week niet accepteert.

Het Amerikaanse plan voor het Israëlisch-Palestijns conflict werd een week geleden door president Trump gepresenteerd. De Palestijnen waren niet betrokken bij de onderhandelingen en wezen het plan af. De Israëlische premier Netanyahu was tevreden, hij noemde Trump de grootste vriend van Israël ooit in het Witte Huis.

Scherpere veroordeling

Het plan voorziet in annexatie van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en van de Jordaanvallei. De Verenigde Staten vinden dat legitiem.

Een groot deel van de internationale gemeenschap vindt dat de nederzettingen illegaal zijn, omdat ze gebouwd zijn in bezet gebied en indruisen tegen internationaal recht en resoluties van de Verenigde Naties.

"We zijn verontrust over uitspraken over annexaties van de Westelijke Jordaanoever en de Jordaanvallei", zegt de EU's hoogste buitenlandvertegenwoordiger. "De EU erkent de soevereiniteit van Israël in de sinds 1967 bezette gebieden niet. Stappen richting annexatie zullen niet onbetwist blijven."

Borrell veroordeelt Trumps plan scherper dan dan hij aanvankelijk deed. Twee dagen geleden zei de EU-diplomaat dat het voorstel weinig kans van slagen heeft als niet alle partijen betrokken zijn bij vredesonderhandelingen. Bij de presentatie zei Borrell het plan nader te bekijken.