Invallen in Rotterdam en Den Haag wegens miljoenenfraude met bier

De FIOD heeft gisteren invallen gedaan in drie bedrijfspanden en zes woningen in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Mogelijk hebben de bedrijven via schijnconstructies grote partijen bier en frisdrank ingevoerd, zonder daarover belasting te betalen.

Ze bestelden de drank in het buitenland en lieten die op papier afleveren bij zogenoemde ploffers. Dat zijn op zich legale bedrijven die weer verdwijnen voordat ze accijnzen en btw hebben betaald. De producten zijn op papier aan een andere handelaar doorgeleverd, maar in werkelijkheid kwamen ze meteen bij de bedrijven terecht die de schijnconstructies hadden opgezet.

De FIOD schat dat de fraudeurs tussen eind 2016 en nu miljoenen euro's hebben verdiend.

Bij de invallen in Rotterdam, Den Haag, Maassluis, Vlaardingen en Voorburg is niemand aangehouden. Wel is volgens Rijnmond beslag gelegd op gegevensdragers, administratie, drie auto's, een vrachtwagen en 40.000 euro aan contanten. Ook zijn er vuurwapens, patroonhouders en patronen gevonden.