Rechtstreekse trein naar Londen vanaf 30 april

Vanaf 30 april rijdt er een rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen. Tot nu toe moesten treinreizigers vanaf Amsterdam of Rotterdam naar Londen nog overstappen op Brussel, wat de reistijd een stuk langer maakte. Binnenkort is overstappen dus niet meer nodig. Dat maakte de NS bekend bij een testrit op de nieuwe verbinding, die vanochtend om 07.48 uur uit Amsterdam vertrok. Vanuit Rotterdam gaat de rechtstreekse trein vanaf 18 mei rijden.

Het is al jaren een wens van het kabinet en de NS om sneller met de trein naar Londen te kunnen. Sinds 2018 rijdt de Eurostar daarom een paar keer per dag tussen Londen en Amsterdam. Andersom - van Amsterdam naar Londen - rijdt de Eurostar ook, maar slechts tot Brussel. Daar moeten reizigers door de paspoortcontrole en stappen ze over op een andere trein. Dat proces duurt minstens drie kwartier.

Afgelopen periode bouwde de NS op de stations Amsterdam en Rotterdam Centraal eigen 'terminals' voor de paspoortcontrole. Ook moesten er verdragen tussen Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië worden gesloten om de trein te laten rijden. Dat duurde langer dan gepland. Intussen moest de marechaussee nog voldoende personeel werven voor het extra werk.

Nu de rechtstreekse trein vanaf 30 april gaat rijden, wordt de reistijd tussen Amsterdam Centraal en station Londen St Pancras 4 uur en 10 minuten. Dat is drie kwartier sneller dan nu het geval is. Rotterdam en Londen liggen straks met de trein op nog geen 3,5 uur van elkaar.