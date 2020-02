Vodafone zet stapsgewijs 3G-netwerk uit

Het 3G-netwerk van Vodafone wordt vanaf vandaag stapsgewijs uitgezet. Dit wordt gedaan om de capaciteit te vergroten bij 4G, waarvan het gebruik nog altijd groeit.

Vodafone is de eerste provider die stopt met 3G. De klanten worden de komende weken overgezet.

"We zijn twee jaar geleden begonnen met het instrueren van klanten", zegt een woordvoerder. "Als het goed is, is iedereen over naar 4G. Mensen die dit niet hebben gedaan, hebben daar bewust voor gekozen." Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Iets langzamer

De provider, die sinds 2017 door het leven gaat als onderdeel van VodafoneZiggo, verkoopt sinds het najaar van 2017 geen abonnementen meer met toestellen die alleen 3G ondersteunen. Het bedrijf benadrukt dat deze klanten gewoon kunnen blijven bellen en internetten, maar dat is wel langzamer dan ze gewend zijn.

Over het algemeen verwacht Vodafone geen problemen. Volgens de woordvoerder is het bijvoorbeeld onmogelijk dat klanten met 4G door het wegvallen van 3G opeens te maken gaan krijgen met 2G. "Wij hebben een landelijk dekkend netwerk."

KPN gaat ook met 3G stoppen, maar wacht hier nog mee tot 2022. T-Mobile kiest ervoor om in november van dit jaar 2G uit te zetten, en niet 3G.