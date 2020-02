Voormalige Keniaanse president Daniel arap Moi (95) overleden

Voormalig president Daniel arap Moi van Kenia is overleden. President Uhuru Kenyatta heeft dat bekendgemaakt op de staatstelevisie. Moi werd ruim een maand geleden in het ziekenhuis opgenomen. Hij was 95 jaar.

Daniel arap Moi werd in 1978 president en bleef dat 24 jaar. Aanvankelijk beloofde hij hervormingen en zei hij een eind te maken aan corruptie. Maar daar kwam uiteindelijk weinig van terecht. In 1982 riep hij Kenia uit tot een eenpartijstaat. Dat was het land in de praktijk al jaren, maar het werd hem toch niet in dank afgenomen. Later dat jaar deed een groep soldaten een couppoging, maar die mislukte.

Na die poging veranderde het land in een autoritair geregeerde staat, waarin de mensenrechten lang niet altijd werden gerespecteerd. Zo zouden gevangen gemarteld zijn.

Westerse landen riepen Moi op de mensenrechten te respecteren en hervormingen door te voeren. Pas toen de Rooms-Katholieke en protestantse kerken in zijn eigen land met kritiek kwamen, begon Moi veranderingen door te voeren. In 1991 kreeg Kenia weer een meerpartijenstelsel.

Moi won daarna de presidentsverkiezingen van 1992 en 1997, al werd vermoed dat er met de uitslagen was geknoeid. In 2002 mocht hij volgens de grondwet niet meer meedoen. Hij werd aan het eind van dat jaar opgevolgd door Mwai Kibaki.