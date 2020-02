Deelnemers hebben 'ongemakkelijk gevoel' na NTR-programma over schoonheid

zeikschrift

Mehh.🟡Een populair-wetenschappelijk programma dat verschillen tussen groepen komisch in kaart brengt, aldus ‘Wie denk je wel niet dat je bent’.🟠Maar wanneer is een ‘verschil’ een ongrappige ongelijkheid waar je (streng gezegd) je humor-tengels vanaf moet houden? . Wetenschap toont aan dat mensen houden van symmetrische gezichten. Wetenschap toont ook aan dat een groot deel van onze perceptie van schoonheid geconstrueerd is, nauw vervlochten is met macht en status, vrouwen disproportioneel hard raakt en in stand wordt gehouden door o.a. media en marketing. . 🔵Toonaangevende modebladen waren decennialang spierwit en maatje 32, dikke mensen worstelen met sollicitaties, kroeshaar is eerder ‘onprofessioneel’ en Lucille Werner is de enige die ik me kan herinneren uit mijn kindertijd die televisie presenteerde én een fysieke handicap had. Het uiterlijk, met andere woorden, is politiek en het heeft gevolgen ver voorbij je Tindersucces. . Dit alles in een grijnzend jasje steken met vragen als: “welke vrouwen gaan mannen proportioneel mooier vinden na drank” (gratis heteronormatieve punten voor Griffoendor) is mijns inziens denigrerend en onkritisch.🔴 . In plaats van dit onderwerp serieus te nemen - want discriminatie op basis van uiterlijk is mega real, consequentieel en relatief onderbelicht - wordt het in een commerciële omroep-saus gegoten en afgeblust met wetenschappelijke pretentie.🟡“We wilden eigenlijk mooie versus lelijke vrouwen, maar dat was ethisch niet haalbaar.” . Knipogend lachen, maar ondertussen in beeldtaal de exacte stereotypes bevestigen in zo’n groepsbak zonder er verantwoordelijkheid voor te nemen. Ik voel voor de “meiden van de redactie die [de casting] wel moeilijk vonden”, zoals conceptontwikkelaar en presentator Joep van Deudekom het omschreef. Hoop dat zij zich niet professioneel gedwongen voelden tot deze vleeskeuring, en zich vrij voelden hun mogelijke ongemak uit te spreken.🟠 . 💡Vuistregel: Discriminatie en ongelijkheid zijn geen showponies voor jolige experimentjes-TV. Hou het bij (overigens verder leuke) muggentests en vallende Baby Borns, heren. . 🎙Deze post delen op stories is welkom, extra geluid helpt altijd!🎙@npo.nl @omroepntr