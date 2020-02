Curaçao heeft nu 'magistrale' kathedraal van 30 miljoen doorns

Op Curaçao is een reusachtig kunstwerk geopend: de Kathedraal van Doornen. Het is van de Curaçaos-Nederlandse kunstenaar Herman van Bergen en in een klap het grootste kunstwerk van het eiland. Van Bergen heeft vijf jaar gedaan over de bouw; daar had hij maar liefst 30 miljoen doornen voor nodig.

"En dat worden er veel meer, want de kathedraal is nog niet af", zegt de kunstenaar. Het levenswerk van Van Bergen zal wel nooit afkomen. "De kathedraal beweegt mee met de Curaçaose samenleving en die verandert steeds."

De doorns zijn van de Acacia Tortuosa. Die doornenstruik wordt volgens de kunstenaar gehaat op Curaçao. "Hij woekert overal. Je kunt niet door het mooie groene landschap lopen zonder schrammen op te lopen. Met deze doornen verander ik haat in goud, zoals je kunt zien als de kathedraal verlicht is."