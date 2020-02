Nederlandse advocaten staan Russische MH17-verdachte bij

De Rotterdamse advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck zullen in het MH17-proces de Russische verdachte Oleg Poelatov verdedigen. Poelatov was lid van een speciale eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst. Hij zou betrokken zijn geweest bij de bescherming van de Buk-lanceerinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergehaald.

Bij de start van het proces over vijf weken zullen vrijwel zeker geen verdachten aanwezig zijn. Rusland wil hen niet uitleveren. Lange tijd was het onduidelijk of er advocaten zouden optreden namens de verdachten. Ten Doesschate en Van Eijck zijn de eerste en tot nu toe enige advocaten die zich gemeld hebben. Ze werken samen met een Russische advocate.

In het Advocatenblad vertellen de twee Nederlandse raadslieden welke overwegingen hebben meegespeeld bij het aannemen van deze zaak. "Wij begrijpen dat deze verschrikkelijke vliegramp voor veel emoties zorgt", zeggen ze. "Tegelijk is het cruciaal in een rechtsstaat dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces."

De advocaten zijn nagegaan of er onder de 298 slachtoffers bekenden van hun kantoorgenoten waren. Dat kan een reden zijn om een zaak niet aan te nemen. Of ze contact hebben met hun cliënt en hoe de verdediging eruit gaat zien, is niet bekend. De advocaten waren vanmiddag niet bereikbaar.

Het MH17-proces gaat op 9 maart van start. Er staan vooralsnog vier verdachten terecht.