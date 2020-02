Grapperhaus maakt documenten aanloop Wilders-proces openbaar

Minister Grapperhaus heeft alle relevante mails, brieven en andere documenten over de 'minder-Marokkanen'-uitspraak van PVV-leider Wilders openbaar gemaakt. Het gaat om 475 "items". Een conclusie over of er sprake was van politieke beïnvloeding door zijn voorganger Opstelten geeft hij niet.

Grapperhaus gaat niet inhoudelijk op het onderzoek in "omdat het een zaak betreft die onder de rechter is", schrijft hij in de begeleidende Kamerbrief. Na afloop van de rechtszaak zal de minister wel met een oordeel komen, omdat hij politieke verantwoordelijkheid draagt.

Het gaat om documenten uit de periode maart 2014 tot 9 december 2016 waarin het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie over de uitlatingen van Wilders communiceren.

Extern bureau

Het documentenonderzoek is uitgevoerd door extern bureau Deloitte. Die hebben alle stukken met bepaalde trefwoorden opgespoord. Ambtenaren van Grapperhaus hebben de documenten beoordeeld op hun belang. En dat is weer gecontroleerd door juridische directeuren van andere ministeries.

Ook het OM heeft documenten opnieuw onderzocht, maar zegt geen nieuwe feiten te hebben gevonden.