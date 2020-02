Opnieuw Mexicaanse vlinderbeschermer gedood

De twee activisten zetten zich in voor de monarchvlinder in de staat Michoacàn in het zuidwesten van Mexico. De insecten dreigen te verdwijnen door de illegale houtkap. Om ze te beschermen was in november een opvangcentrum geopend.

De monarchvlinder is oranje en rood van kleur. De insecten zijn vooral bekend vanwege de afstand die ze elk jaar afleggen om in Mexico te overwinteren.