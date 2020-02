Beroemde huurling en avonturier Mad Mike Hoare (100) overleden

De Ierse huursoldaat Michael 'Mad Mike' Hoare is overleden op 100-jarige leeftijd. De avonturier was een van 's wereld bekendste huurlingen van de vorige eeuw. Hoare was samen met zijn eenheid 'The Wild Geese' vooral actief in Afrika.

De in India geboren Hoare diende in de Tweede Wereldoorlog in het Britse leger. Na de oorlog werd hij accountant, autoverkoper en safari-organisator in Zuid-Afrika. In de jaren vijftig reisde hij op de motor vanuit Kaapstad dwars door Afrika naar de Egyptische hoofdstad Caïro.

Anticommunist

Als veertiger liet hij zijn carrière als zakenman in Zuid-Afrika achter zich en werd hij een huursoldaat. De ex-militair kwam in de jaren zestig in contact met de Congolese premier Moïse Tshombe, die hem inhuurde om te vechten tegen communistische Simba-rebellen.

Met de missie in Congo wilde Hoare een klap uitdelen aan de "grootste kanker in de wereld: de sluipende en verraderlijke ziekte van het communisme".

Door de anderhalf jaar durende missie in Congo werden Hoare en zijn eenheid internationaal bekend. In 1978 kwam de speelfim The Wild Geese uit, waarin Richard Burton de rol van Hoare speelde. Ook Roger Moore deed mee in de film.

Bekijk hier de trailer van de film: