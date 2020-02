Afschieten edelherten Oostvaardersplassen blijft voorlopig verboden

De provincie Flevoland mag voorlopig geen edelherten in de Oostvaardersplassen laten afschieten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad bepaald.

In november bepaalde de rechtbank al dat het afschieten moest worden gestaakt, omdat het beleid rond de dieren niet goed was onderbouwd. Volgens de rechters was niet aangetoond dat afschot nodig is voor natuurbehoud.

De provincie vecht dat verbod aan bij de Raad van State en verleende tegelijk een nieuwe afschotvergunning per 1 januari. De natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden daarop een kort geding aan. Ze eisten via een voorlopige voorziening een afschotverbod. tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Vandaag kregen ze gelijk, meldt Omroep Flevoland

'Geen voedseltekort'

"Ik ben erg blij met de uitspraak", zegt Marius Bouscholte van Dierbaar Flevoland op NPO Radio 1. "Het betekent dat jonge edelherten en prachtige hindes in leven blijven en niet onnodig worden doodgeschoten."

Bouscholte is niet bang voor een voedseltekort voor de dieren. "Er is geen gebrek aan voedsel in de Oostvaardersplassen. In de zomer is er juist een overschot. In de winter is er minder voedsel, maar dat zien we overal in de natuur."

Het gaat om een voorlopig verbod. Er bestaat een kans dat het afschieten straks wel mag. "We hebben bezwaar gemaakt tegen een nieuwe vergunning die per 1 januari zou gelden. Zolang die procedure niet is afgerond, mag er niet worden geschoten. Als we geen gelijk krijgen kan er mogelijk weer geschoten worden vanaf 1 september. Als we wel gelijk krijgen is het besluit van de baan."

1100 grote grazers

De provincie Flevoland wil het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terugbrengen naar 490, na advies van een speciale commissie. Die kwam tot de conclusie dat op de Oostvaardersplassen ruimte is voor maximaal 1100 grote grazers. Behalve edelherten lopen er in het natuurgebied ook heckrunderen en konikpaarden rond. Het advies kwam tot stand na de strenge winter van 2017-2018, toen veel grazers doodgingen van de honger.

Honderden konikpaarden zijn inmiddels verhuisd naar andere gebieden. De edelherten kunnen niet worden gevangen en verplaatst en worden daarom door jagers gedood. In de winter van 2018-2019 zijn er rond de 1800 herten afgeschoten.