Extra harde aanpak van 300 overlastgevende asielzoekers

In Nederland zijn zo'n 300 asielzoekers die overlast veroorzaken en zich schuldig maken aan criminaliteit. Daarbij gaat het onder meer om winkeldiefstal, inbraak en straatroof. Andere problemen zijn belediging van buschauffeurs, personeel van het asielzoekerscentrum of de politie.

Deze 300 overlastgevende asielzoekers zijn op een landelijk lijst gezet (de zogeheten Top X-lijst) en worden steeds harder aangepakt, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het gaat om 1 tot 2 procent van de 27.000 asielzoekers in Nederland, zegt ketenmarinier Jur Verbeek in het NOS Radio 1 Journaal. Een ketenmarinier werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Terugkeer en Vertrek om de overlastgevende asielzoeker aan te pakken.

Gevangenis

Het zijn vooral mannen, zegt Verbeek. "We spreken ze persoonlijk aan, we kennen alle namen en als ze stelen belanden ze in de gevangenis of ze krijgen een gebiedsverbod."

Verbeek hoopt dat door de gerichte aanpak Nederland minder aantrekkelijk wordt voor dit soort asielzoekers.

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid noemt het onaanvaardbaar dat een kleine groep asielzoekers problemen veroorzaakt in en om de opvangcentra. "Ook omdat het draagvlak wordt aangetast voor asielzoekers die wel bescherming nodig hebben."