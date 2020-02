Politiehonden dood bij ongeluk in België

In België zijn twee politiehonden omgekomen toen de politieauto waarin ze zaten op een personenwagen botste. Ook vijf mensen raakten gewond, onder wie twee agenten.

De agenten waren in Knokke met grote snelheid onderweg naar een melding toen hun auto botste tegen een auto die van een hotelparkeerplaats af reed. Beide auto's kwamen tegen een boom tot stilstand.

"De verslagenheid binnen het korps is groot", zegt de korpschef in de Belgische media. "We verliezen twee collega's."

Het team van Knokke bestaat uit drie begeleiders en acht politiehonden. Het korps had juist afgelopen december nog geïnvesteerd in drie nieuwe auto's met meer comfort voor de honden. Zo was er extra airconditioning voor warme dagen, op maat gemaakte kennels en een noodluik.