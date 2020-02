Eddy van Wessel wint Zilveren Camera met IS-serie in Syrië: 'Ongekend niveau'

Fotograaf Eddy van Wessel is de winnaar van de Zilveren Camera 2019. Hij won met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië. Het is de derde keer dat de fotograaf de prijs wint en dat deed slechts één fotograaf hem na: Ben van Meerendonk, in de jaren 50 en 60. De jury noemt Van Wessels werk van een ongekend niveau.

De foto's van Van Wessel zijn indringende zwart-witbeelden van IS-terroristen en hun familie die hun laatste schuilplaats verlaten. De serie zou volgens het juryrapport bovendien raken aan de discussie over het al dan niet terughalen van Nederlandse IS-kinderen. Van Wessel won de Canon Zilveren Camera ook in 2012 en 2015.

Juryvoorzitter Marc Prüst zegt dat Van Wessels serie "mensen op een heel indringende manier binnen laat komen in een compleet andere wereld. Het zijn bijna dystopische beelden van een van de laatste bolwerken van IS. Je ziet dramatiek, de pijn, de moeite, het is een heel sterke serie."

De geldprijs van 10.000 euro wordt jaarlijks toegekend aan de fotograaf die de beste persfoto van het jaar heeft gemaakt. Het afgelopen jaar in Nederland is volgens de directeur Marcel Molle van de Stichting De Zilveren camera het beste te omschrijven als 'het jaar van de protesten'.