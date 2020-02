Meeste snelwegongelukken in 2019 bij noordelijke ingang Coentunnel

De noordelijke ingang van de Coentunnel was vorig jaar het Nederlandse snelwegdeel met de meeste ongelukken. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), de organisatie waarin bergers samenwerken.

De stichting turfde 63 ongelukken op het stuk snelweg van een kilometer, dat loopt van het punt waar de A8 zich bij de A10 voegt tot het midden van de Amsterdamse tunnel.

Uit de bocht gevlogen

Nooit eerder zag de SIMN naar eigen zeggen zo veel ongelukken op zo'n kort snelwegdeel. Ook de noordelijke uitgang van de Coentunnel scoorde hoog op de lijst, met 48 ongevallen; achttien meer dan in 2018.

Volgens de organisatie kan slijtage van het wegdek een oorzaak zijn voor het hoge aantal ongelukken bij de tunnel. Auto's gaan bij de noordelijke in- en uitgang door een bocht. "En in bochten staat het asfalt onder extra hoge druk", aldus de SIMN.

Door de slijtage hebben automobilisten meer moeite de bocht te houden. Berger Maarten Pels ziet extra veel ongevallen bij slecht weer, als het asfalt nat is. "Wie dan geen goede banden heeft, komt in de vangrail terecht", zegt hij.

A4 bij Leiderdorp

Na het stuk snelweg bij de Coentunnel telde de afslag op de A1 ter hoogte van Ede in 2019 de meeste ongelukken.

In 2018 ging het op de A4 bij Leiderdorp richting Den Haag het vaakst mis, met 52 geregistreerde ongevallen. Vorig jaar waren dat er 42, waardoor het wegvak nog altijd in de toptien staat in de ranglijst met gevaarlijkste snelwegvakken.