Vrouw gewond bij overval juwelier Apeldoorn, dader overmeesterd

Bij een overval op een juwelierszaak in Apeldoorn is een vrouw gewond geraakt. Zij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is door omstanders overmeesterd en overgedragen aan de politie.

De overval in het centrum van Apeldoorn gebeurde rond 10.00 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is bekend dat de medewerkster gewond raakte door een steekwapen. Een ooggetuige zegt bij Omroep Gelderland dat het om de vrouw van de juwelier gaat. De politie wil dat niet bevestigen.

Na de overval en het steekincident rende de verdachte naar buiten, waar hij tegen de grond werd gewerkt door drie omstanders. Zij hielden hem vast totdat de politie kwam.