‘Yang Gang’ maakt van Andrew Yang een onverwachte sensatie

Volgens campagnevrijwilliger Aaron (37) is dat een groot pluspunt voor de campagne. "De Yang Gang is over het algemeen enorm tech-savvy. We hebben veel mensen met kennis over data en sociale media in ons midden. Als we aandacht willen vragen voor Yang, hebben we zo een hashtag die op Twitter populair wordt."

Maar ook offline is de Yang Gang actief. Op straat zijn ze herkenbaar door hun shirts en mutsen met Yangs bekende slogans: MATH 'Make America Think Again' en 'Humanity First'. Met de slogans drijft Yang de spot met zijn eigen technische achtergrond en grapt hij op een luchtige manier over de campagne van president Trump.