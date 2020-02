Misdaadauteur Mary Higgins Clark (92) overleden

In Florida is de Amerikaanse schrijfster van misdaadromans Mary Higgins Clark (92) overleden. Ze schreef sinds 1974 gemiddeld elk jaar een boek. Alle boeken van de 'koningin van de spanning', zoals ze werd genoemd, werden bestsellers.

Alleen al in de VS verkocht ze meer dan 100 miljoen exemplaren. Bijna al haar boeken werden ook in het Nederlands vertaald.

Haar uitgever, Simon & Schuster, zegt dat ze een natuurlijke dood is gestorven in haar huis in Naples, Florida. "Niemand boeide haar lezers meer dan Mary. Ze begreep haar lezers alsof ze familie waren. Ze wist wat ze wilden en slaagde er toch telkens weer in hen te verrassen."

Pageturners

Bekende boeken van Higgins Clark zijn A stranger is watching uit 1977, vertaald als Verbinding verbroken, A cry in the night uit 1982, vertaald als Compositie in Rood en Daddy's little girl uit 2002, als Horen, zien en zwijgen.

Vaak gaan haar boeken over vrouwen die gevaren en misdaden overwinnen. De ideeën voor haar thrillers haalde ze uit krantenartikelen over misdaden, waarover ze verder ging fantaseren.

Haar boeken zijn echte page-turners. Zelf zei ze daarover dat ze ernaar streefde dat haar lezers haar boeken niet konden wegleggen. "Er zijn ook mooie boeken die je kunt wegleggen als je een hoofdstuk uit hebt. Maar ik wil boeken schrijven waarbij je niet anders kunt dan doorlezen. Het mooiste compliment dat ik kan krijgen is dat je zegt: 'Ik heb tot vier uur 's ochtends in je verdomde boek zitten lezen en nu ben ik moe'. Dan heb je waar voor je geld gekregen."

Radioscripts

Higgins Clark werd in 1927 in New York geboren als dochter van Ierse immigranten. Ze begon al jong met schrijven, maar richtte zich een groot deel van haar leven op de zorg voor haar man en vijf kinderen.

Nadat haar man in 1964 was overleden, ging ze als scriptschrijver werken voor de radio. Ze schreef onder meer de scripts van een serie portretten van Amerikaanse presidenten. Hieruit kwam in 1969 ook haar eerste roman voort, een geromantiseerd liefdesverhaal over George en Martha Washington.

Een commercieel succes werd dat niet: hoewel ze er drie jaar aan gewerkt had, verdiende ze er maar 1500 dollar mee. Maar ze beschouwde haar roman toch als een overwinning: ze had bewezen dat ze een boek kon schrijven en uitgegeven kon krijgen.

Krantenartikel

Na het boek over de Washingtons probeerde ze het met een misdaadroman. Ze kwam op het idee door een krantenartikel over een jonge vrouw die werd beschuldigd van de moord op haar kinderen. "Het lijkt onvoorstelbaar dat een vrouw zoiets zou doen", zei ze daar later over. "Toen dacht ik: stel dat een jonge vrouw ten onrechte wordt veroordeeld voor de moord op haar kinderen. En stel dat ze vanwege een vormfout wordt vrijgelaten. En stel dan dat op haar 32ste verjaardag de kinderen uit haar tweede huwelijk verdwijnen."

Het leidde in 1974 tot de thriller Where are the children (vertaald als Waar zijn de kinderen), haar eerste bestseller. Daarna hield het succes niet op. Tot 2018 schreef ze bijna elk jaar een nieuw boek.

Vanaf de jaren negentig leefde ze het leven van een steenrijke vrouw. Ze trouwde met een voormalig topman van zakenbank Merrill Lynch en was te gast in het Witte Huis onder de presidenten George Bush sr., Clinton en George Bush jr. Barbara Bush was een goede vriendin van haar.