Freek Vonk zoekt als bijzonder hoogleraar naar medicijnen tegen slangengif

Bioloog en presentator Freek Vonk is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij gaat zich vooral bezighouden met hoe natuurlijke gifstoffen, bijvoorbeeld slangengif, gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Ook gaat hij zich richten op het onderzoek naar nieuwe behandelingen voor slangenbeten.

Vonk gaat aan de slag bij de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en is benoemd voor een periode van vijf jaar. Hij zal ongeveer één dag in de week aan het werk zijn op de universiteit. Naast zijn onderzoek gaat hij ook lesgeven en zal hij studenten begeleiden bij hun afstuderen.

'Wetenschapper in hart en nieren'

De 36-jarige bioloog is blij met zijn aanstelling: "Ik ben een wetenschapper in hart en nieren. Als je kijkt naar mijn carrière, met wetenschappelijke publicaties, subsidies en prijzen, dan is dat een academische loopbaan die een bijzondere wending heeft gekregen in de media. Dit hoogleraarschap is een schitterende stap in mijn wetenschappelijke carrière, en de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken neem ik met volle overtuiging."

Freek Vonk behaalde in 2008 zijn masterdiploma Biologie aan de Universiteit Leiden. In 2012 promoveerde hij en sindsdien is hij ook verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center als onderzoeker. Zijn leerstoel aan de VU wordt ook door dat instituut gesponsord.