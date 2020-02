Branche overvallen door vuurwerkverbod, overweegt rechtszaak

De vuurwerkbranche overweegt juridische stappen te zetten tegen de overheid, vanwege het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat zegt Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland in het NOS Radio1 Journaal. "Het verbod was eind december nog niet aan de orde, en nu, op het moment dat wij er niks mee kunnen, wordt het ingevoerd. We vinden dit niet behoorlijk".

Volgens Teunissen ligt er voor zo'n 10 miljoen euro aan vuurwerk in loodsen, winkels en bij importeurs. Dat kan nu volgens hem niet worden verkocht. "En daar komen nog meer dingen bij. Vuurpijlen zitten ook in pakketten, die moeten daar uit en de pakketten moeten opnieuw worden samengesteld. Dan krijg je ook nog de afvoer en vernietiging, daar wordt nu overheen gestapt".

Ondernemersrisico

De vuurwerkbranche wil hiervoor worden gecompenseerd, maar minister van Veldhoven (Milieu) zei gisteren dat ze compensatie "niet logisch vindt, omdat het nog vroeg in het jaar is en de discussie over het vuurwerkverbod al heel lang loopt". En volgens premier Rutte valt dit onder het ondernemersrisico: "Het risico is dat de regels kunnen veranderen."

Teunissen noemt die opmerking "makkelijk uit de mond van iemand die zelf geen ondernemer is. We steunen het voornemen voor dit verbod. Maar van de ene op de andere dag wordt gewoon gezegd 'ja, jammer dan'. Wij krijgen geen gelegenheid om hier van af te komen."

De branche had gehoopt dat de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen nog een jaar zou worden toegestaan, net zoals gebeurde met de vorig jaar verboden categorie F3, het zwaarste consumentenvuurwerk.