Europese 'coronavlucht' onderweg, VS weert buitenlandse Chinagangers

Het evacuatievliegtuig voor Nederlanders en andere Europeanen die vanwege de uitbraak van het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan, is onderweg naar China. De Airbus A380 is aan het begin van de nacht opgestegen in Parijs en gaat via Vietnam naar Wuhan. Morgen wordt het toestel terugverwacht in Europa.

Met de vlucht komen zo'n twintig Nederlanders terug, is de verwachting. Verder zijn in ieder geval twaalf Belgen, elf Denen, vijf Tsjechen en twee Slowaken aan boord. Onder meer Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben eigen toestellen gestuurd om onderdanen op te halen. Die zijn al terug of worden binnen enkele uren verwacht.

De Europese Unie besloot eerder deze week om de repatriëring van EU-burgers uit Wuhan te coördineren. De miljoenenstad in de provincie Hubei is het middelpunt van de virusuitbraak. Het leeuwendeel van de patiënten komt uit dat gebied of is er recent geweest.

259 doden

In China is het aantal besmettingen met het coronavirus inmiddels gestegen tot bijna 12.000. In het land zijn 259 mensen aan het virus overleden. Buiten China zijn er geen dodelijke slachtoffers.

De Verenigde Staten nemen extra maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Niet-Amerikanen die naar de VS willen en de afgelopen veertien dagen in China zijn geweest, komen het land niet in. Amerikaanse staatsburgers uit China worden grondig gecontroleerd; iedereen die in de provincie Hubei was, moet verplicht in quarantaine.